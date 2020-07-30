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Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП

Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых задержали под Минском, ехали транзитом через республику.

Он заявил журналистам, что, по информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Белоруссии."Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - сказал посол.

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Мезенцев также подчеркнул, что "ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, "неготовность" поднять "добрую чарку" за друзей - в период пребывания в любом санатории Беларуси - не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований".

Мезенцев подчеркнул, что Москва ждет от Минска доказательств обоснованности задержания граждан РФ.

Он сообщил, что направил в МИД Белоруссии ноту о допуске к задержанным россиянам консулов.

29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании, еще один человек был задержан на юге страны. В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные являются участниками ЧВК "Вагнер".

Следственный комитет страны сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов, возбуждено уголовное дело.

Белоруссия

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