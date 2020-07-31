Киев будет добиваться выдачи 28 из 33 задержанных "вагнеровцев"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Офис генпрокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции 28 человек из 33, задержанных 29 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

"28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины)", - напомнили в офисе.

Украинская сторона будет просить о выдаче всех 28. Сейчас готовятся документы, необходимые для подачи запросов об экстрадиции.

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора.

О задержании под Минском и на юге Белоруссии 33 человек, которых белорусские чиновники назвали бойцами ЧВК "Вагнера", стало известно 29 июля. По версии белорусской стороны, они собирались дестабилизировать обстановку в стране перед выборами президента.

На следующее утро в МИД Белоруссии вызвали вызвали посла России Дмитрия Мезенцева и временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского. У обоих запросили информацию о задержанных. Вызов представителя Украины объяснялся тем, что, у задержанных, по словам госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, был опыт участия в боевых действиях в Донбассе. Воевавший там же писатель Захар Прилепин сказал, что нашел в опубликованном списке имен задержанных знакомых ему бойцов.

В МИД Украины и Совете национальной безопасности и обороны заявили, что внимательно следят за ситуцацией, а запросы об экстрадиции задержанных будут составлять компетентные органы, если сочтут нужным. Запросить об их экстрадиции предложила СБУ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 31 июля сообщил, что получил список задержанных от МИД Белоруссии и украинских граждан в нем "не семеро".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все задержанные - граждане России, иного их гражданства Москва не признает. Он также сказал, что российские законы не предусматривают существование ЧВК, но разрешает ЧОПы. 31 июля он сообщил вслед за МИД, что в Белоруссии задержали частных охранников, которые через Минск должны были транзитом направиться в Стамбул и в Белоруссии ничего не законного не делали.