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Путин разрешил сплошную вырубку леса у Байкала для расширения БАМ

Путин разрешил сплошную вырубку леса у Байкала для расширения БАМ
Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса близ Байкала для расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон касается особенностей регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и внесения изменений в отдельные законодательные акты РФ.

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Он позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается "проведение сплошных рубок". Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, будет установлен правительством, но туда запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания людей, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.

Ранее Госдума приняла законопроект, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство проекта БАМ Транссиба й из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяется проводить сплошную вырубку леса на Байкале.

Владимир Путин БАМ Байкал

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