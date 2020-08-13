В РЖД уточнили, что лес в районе Байкала вырубят пока только под ЛЭП

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Необходимости в сплошных рубках лесов в районе озера Байкал для развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в настоящее время нет. По предварительным данным, вырубка леса необходима только для ЛЭП. Об этом сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура со ссылкой на представителя РЖД.

"Как сообщил заместитель главного инженера Восточно-Сибирской железной дороги (по Северобайкальскому региону) Александр Иванов, к настоящему моменту потребность в проведении сплошных рубок лесов в Центральной экологической зоне Байкала в целях расширения пропускной способности железной дороги отсутствует. По предварительным данным, вырубка лесов потребуется только для размещения высоковольтной линии электроснабжения", - говорится в сообщении по итогам совещания по вопросу проведения сплошных рубок для расширения мощности БАМа, которое прошло в Северобайкальске (Бурятия).

В дальнейшем природоохранная прокуратура намерена провести совещание с представителями электросетевого хозяйства и заинтересованными органами по вопросу проведения рубок при строительстве ЛЭП.

Отмечается, что этот вопрос "взят на особый контроль".

Природоохранная прокуратура для обеспечения рационального лесопользования осуществляет надзор за исполнением закона, позволяющего сплошные рубки леса в районе озера Байкал в целях развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Ранее ВСЖД сообщила, что в Иркутской области сплошные рубки леса в рамках расширения мощности Транссиба и БАМа затронут территорию в объеме не более 41 га, из них 20 га – участки, которые находятся в непосредственной близости к Байкалу.

Объем возможных сплошных рубок в Бурятии, по территории которой также проходят БАМ и Транссиб, не уточнялся.

Госдума РФ в июле приняла закон, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство и реконструкцию объектов Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяется проводить сплошную вырубку леса на Байкале.

Закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается проведение сплошных рубок. Перечень таких объектов будет установлен правительством, туда запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.