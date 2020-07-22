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Экологи попросили Матвиенко отклонить законопроект об изменении границ нацпарков

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF) попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, чтобы сенаторы отклонили законопроект об изменении границ нацпарков. Об этом говорится в письме директора WWF России Дмитрия Горшкова.

Экологи просят не одобрять положения законопроекта, которые "нанесут непоправимый ущерб заповедной природе нашей страны", пишет он.

В фонде считают, что закон фактически разрешит любое капитальное строительство на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и нанесет непоправимый ущерб природе. Он до конца 2024 года допускается строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в границах ООПТ федерального, регионального и местного значения без проведения государственной экологической экспертизы в случаях, когда такая деятельность разрешена федеральным или региональным законодательством.

В WWF напомнили, что государственная экспертиза важна для предупреждения вреда окружающей среде и благодаря ей "обеспечивается минимальное воздействие на окружающую среду проектов, разрешенных для осуществления в границах ООПТ" и отклоняются недопустимые предложения.

Принятие закона в нынешней редакции угрожает целостности и сохранности этих территорий и неминуемо приведет к их фрагментации и негативно скажется на состоянии популяций редких животных, считают экологи.

Законопроект о праве правительства менять границы нацпарков в июне внесли в Госдуму депутаты-единороссы. Они предложили разрешить передачу территорий уже имеющихся в нацпарках (в зонах хозяйственного использования) населенных пунктов из федеральной в региональную или муниципальную собственность, а также "предоставлять" эти земли физическим и юридическим лицам. Такие территории должны быть уже внесены в ЕГРН, а порядок их использования и параметры допустимого строительства по-прежнему будут определяться правительственным положением о соответствующей особо охраняемой природной территории (ООПТ), говорилось в пояснительной записке.

В "Гринпис России" заявили, что принятие закона затронет не меньше 63 национальных парков, в частности, в "Лосином острове" возобновится строительство торгового центра и через парк проложат шоссе.

WWF WWF России Валентина Матвиенко Совет Федерции Дмитрий Горшков Гринпис Лосиный остров

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