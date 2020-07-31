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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:23Заразились
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В Сочи отметили рост числа заболевших коронавирусом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Последняя неделя июля в Сочи характеризуется ростом числа выявленных случаев COVID-19, а также летальных исходов от коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, с 23 июля в городе-курорте отмечается рост числа инфицированных.

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Так, если 22 июля в Сочи выявили шестерых заболевших, то 23-го - уже 19. По данным оперштаба, 29 июля отмечено 17 случаев коронавируса, 30 июля - 15, 31 июля - 16.

Кроме того, за последнюю неделю июля в Сочи умерли семь пациентов с COVID-19. Всего в Сочи зафиксировано 26 смертей от этого заболевания.

На 31 июля в Краснодарском крае выявлено 8266 заболевших, из них 809 - в Сочи. 7131 человек выздоровел, 1022 - продолжают лечение. 113 человек умерли.

За все время через обсерваторы Краснодарского края прошло 11 084 человека, у 79 был выявлен коронавирус.

Сочи коронавирус

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