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У двух сотрудников детского центра "Сириус" в Сочи нашли коронавирус

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В образовательном центре "Сириус" в Сочи у некоторых сотрудников нашли коронавирусную инфекцию, сейчас там проводят массовое тестирование персонала, сообщили в пресс-службе центра.

Пандемия коронавируса

Сотрудников там тестируют с середины мая. Коронавирус нашли у "двух сотрудников административного и инженерного подразделений, которые не контактируют с участниками образовательных программ, даже через третьи руки", заверил собеседник агентства.

Ради безопасности детей, в центре тренировочные арены и учебные классы в Парке науки и искусства обозначили "чистой зоной". Там с детьми контактируют только предварительно протестированные педагоги, кураторы и медицинский персонал. Все эти взрослые перед началом работы с воспитанниками прошли двухнедельную изоляцию. Им ежедневно меряют температуру и периодически берут анализы на COVID-19.

"Попасть в "чистую зону" извне невозможно - все коммуникации осуществляются с четким соблюдением дистанций, в специально отведенных участках. Продукты и предметы первой необходимости доставляются сюда после тщательной санитарной обработки", - отметил собеседник агентства.

Внутри "чистой зоны", несмотря на риски, за два месяца никто не заразился, заверили в центре.

Всего центр провел около 2000 тестов за свой счет.

Образовательный центр "Сириус" учрежден Фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Владимира Путина. Там выявляют и учат одаренных детей.

Хроника 09 января – 28 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Сочи Сириус коронавирус

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