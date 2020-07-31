Психиатр заявил об эмоциональном выгорании у врачей в "красной зоне"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Синдром профессионального выгорания грозит врачам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом заявил доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ростовского медуниверситета Владимир Мрыхин.

"Из-за пандемии коронавируса у врачей может наблюдаться синдром выгорания. Мы в этих случаях используем такое слово, как стресс. Это необходимость организма перестраиваться, подстраиваться под те изменения, которые происходят", - сказал Мрыхин в ходе онлайн-конференции на тему "Посткоронавирусный синдром".

Он пояснил, что стресс возникает и в обычной жизни, но с приходом вируса он стали более тяжелым и непредсказуемым.

"Эмоциональные последствия карантина касаются большей степени врачей нашей специальности - психиатров и психотерапевтов. У нас с течением времени работы будет не меньше, а возможно и больше, чем сейчас у инфекционистов и реаниматологов", - сказал Мрыхин.

Он отметил, что стресс в связи с пандемией коронавируса, в первую очередь, проявляется депрессивно-тревожными расстройствами, такими как страх, бессонница, трудности концентрации внимания.

"Можно сказать, что пандемия выступает как триггер эмоционального выгорания медработников. Это синдром, понимаемый как результат хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен по понятным причинам - неопределенность, неготовность в целом системы здравоохранения к тем проблемам, которые неожиданно возникли. А также социальные и другие трудности, которые ложатся на плечи нашей профессии", - подчеркнул Мрыхин.

По его словам, в 2020 году проводится опрос в Китае, который показал, что значительный процент населения испытывает проблемы депрессивного спектра. В Америке выписка рецептов на транквилизаторы выросла на 34%, антидепрессанты - на 18,6%, на снотворное - на 14,8%.

Он добавил, что проводились исследования на выраженность стресса и среди медработников России, работающих с ковидными пациентами. Установлено, что более подвержены стрессу женщины молодого возраста, до 40 лет.

Мрыхин отметил, что для профилактики синдрома выгорания необходимо разработать четкий системный план распределения обязанностей, обеспечить психологически комфортные отношения в коллективе, создать здоровую среду для медработников, оптимизировать график работы, а также обеспечить доступ к экстренной психологической поддержке.