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Период самоизоляции оставил добрые воспоминания у 17% россиян

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Период вынужденной самоизоляции дома в начале пандемии оставил негативные эмоции у 54% россиян и позитивные - у 17%, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Те, кто хорошо вспоминает об этом времени, говорят, что тогда испытывали оптимизм, предчувствовали новые возможности, ощущали, что отдыхают.

Те, кому самоизоляция далась тяжело, говорят, что в тот период ощущали тревогу, чувство нереальности происходящего и сожалели о потерянном времени. Женщины более негативно воспринимали период самоизоляции, чем мужчины - 58% и 51% респондентов соответственно.

Совершенно спокойно, без каких-либо эмоций о периоде самоизоляции вспоминают 25% респондентов, среди мужчин таковых 28%, среди женщин - 22%.

Опрос проходил 1-3 марта 2021 года среди 1600 взрослых жителей 321 населенного пункта во всех федеральных округах.

Эпидемия одиночества

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Хроника 09 января 2020 года – 04 марта 2021 годаПандемия коронавируса
SuperJob коронавирус

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