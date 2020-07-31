Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские пограничники действительно усилили контроль за всеми, кто пересекает границу с Белоруссии в обе стороны, но не по политическим мотивам, а в связи с увеличением пассажиропотока почти в два раза, заявило посольство Белоруссии в Москве. Контроль ужесточили из-за коронавируса.

Так появление очередей на границе объяснили дипломатам в руководстве погранкомитета по Смоленской области, МИД и ФСБ России.

"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.

Поток на границе удвоился "из-за расширения перечня льготных категорий граждан, в отношении которых распоряжениями правительства России отменены ограничения на пересечение границы (учеба, работа, лечение, уход за близкими родственниками, высококвалифицированные специалисты и.т.п.)". Правительство России разрешило выезжать за границу учиться, работать и ухаживать за больными родственниками 8 июня.

По заверениям российской стороны, ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки. Пограничники уже принимают меры, чтобы увеличить пропускную способность на КПП и исправить ситуацию, узнали дипломаты.

29 июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 человек, которых в Минске назвали бойцами ЧВК "Вагнера", заброшенных в страну с заданием дестабилизировать обстановку перед выборами. Они стали фигурантами уголовного дела о подготовке беспорядков в стране вместе с активными оппозиционерами. В Москве заявили, что задержанные россияне - частные охранники, которые через Минск должны были лететь в Стамбул, и выразили надежду, что их скоро освободят.

30 июля Госпогранкомитет Белоруссии объявил об усилении оперативного прикрытия госграницы, включая белорусско-российский участок.

31 июля на российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 с обеих сторон образовались очереди из машин. Как рассказали журналистам очевидцы, российские пограничники начали регистрировать паспортные данные граждан Белоруссии, пересекающих границу в обе стороны, работают они без сканера, фиксируют данные и водителей легковых машин, и дальнобойщиков. В погрануправлении ФСБ по Смоленской области изданию TUT.BY подтвердили, что усилили контроль за перемещением граждан Белоруссии по новому приказу.

Белорусский МИД запросил у Москвы разъяснений.