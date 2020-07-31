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Минск попросил Москву разъяснить появление очередей на границе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии направило ноту Москве с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся на границе, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

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Министерство просит уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы.

"В контакте с российской стороной пытаемся прояснить ситуацию", - добавил он.

31 июля на российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 с обеих сторон образовались очереди из машин, сообщило TUT.BY со ссылкой на очевидцев. По их словам, российские пограничники начали вручную регистрировать паспортные данные граждан Белоруссии, пересекающих границу в обе стороны, работают они без сканера, фиксируют и водителей легковых машин, и дальнобойщиков.

"Да, мы регистрируем перемещения граждан Беларуси при въезде и выезде из Российской Федерации", - заявил изданию представитель Погрануправления ФСБ по Смоленской области, сославшись на полученный приказ.

29 июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 человек, которых в Минске назвали бойцами ЧВК "Вагнера", заброшенных в страну с заданием дестабилизировать обстановку перед выборами. В их отношении возбуждено уголовное дело о подготовке беспорядков.

В Москве заявили, что задержанные россияне - частные охранники, которые через Минск должны были лететь в Стамбул и которые ничего в Белоруссии не нарушили.

После задержания группы Госпогранкомитет Белоруссии объявил об усилении оперативного прикрытия госграницы, включая белорусско-российский участок и об активизации взаимодействия с украинскими пограничниками "на всех уровнях - от командиров подразделений до руководителей пограничных ведомств".

Белоруссия МИД Анатолий Глаз ФСБ

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