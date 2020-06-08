Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 009 065+117 852

Россиянам разрешили выезжать за границу к родственникам, на работу и лечение

Россиянам разрешили выезжать за границу к родственникам, на работу и лечение
Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ряд ограничений на выезд россиян за рубеж и въезд в РФ иностранцев.

"Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мы еще в марте временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные", - сказал Мишустин в понедельник на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Он подчеркнул, что для многих людей важно в данный момент находиться в России, в том числе для оказания помощи заболевшим родственникам, другим необходимо выехать из России в силу многих причин. "В правительство поступило много обращений на эту тему, и мы вносим изменения в режим ограничения для людей, которые попали в такую ситуацию", - сказал Мишустин.

Премьер рассказал: "Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу и учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом".

Кроме того, распоряжение позволит въехать в Россию иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медорганизациях, а также навестить близких родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе.

Михаил Мишустин

Новости

Подавать заявления в вузы дистанционно можно будет с 20 июня

Авария на ТЭЦ в Норильске

Нефтепродукты впитались в почву на несколько сантиметров из-за аварии на ТЭЦ в Норильске

Нефтепродукты впитались в почву на несколько сантиметров из-за аварии на ТЭЦ в Норильске
Изменение Конституции

Песков объяснил сбоем отсутствие поправки про "обнуление" на сайте о голосовании

Туристическая отрасль в регионах полноценно заработает с 1 июля

Туристическая отрасль в регионах полноценно заработает с 1 июля

Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезона

Стрелок с улицы Строителей умер в больнице

Стрелок с улицы Строителей умер в больнице
Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностирован еще у 8 985 человек

В России коронавирус диагностирован еще у 8 985 человек
Пандемия коронавируса

Башкирия приостановит "деизоляцию" из-за роста заболеваемости коронавирусом

Пандемия коронавируса

Эксперты заявили, что перенесшие COVID-19 нуждаются в реабилитации и длительном наблюдении

Эксперты заявили, что перенесшие COVID-19 нуждаются в реабилитации и длительном наблюдении

"Ъ" узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');