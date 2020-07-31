Экс-предправления банка "Таврический" арестовали из-за мошенничества

Ему вменяется 10 эпизодов особо крупного мошенничества с суммой более 450 млн руб

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу экс-председателя правления банка "Таврический" Сергея Сомова, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.

Суд отправил Сомова в СИЗО до 29 сентября, говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие полагало необходимым заключить фигуранта под стражу, так как ранее он был осужден на 7 лет заключения за особо крупное мошенничество. Из мест лишения свободы экс-банкир освободился в декабре минувшего года, при этом местонахождение похищенных денег до сих пор не установлено, что может свидетельствовать о наличии у него финансовых возможностей для выезда за пределы Петербурга и РФ, а также подкупа свидетелей.

Кроме того, следствие установило, что соучастник Сомова, имя которого не уточняется, с июня 2016 года находится в международном розыске за аналогичное преступление, к совершению которого причастен и Сомов; он, по данным следствия, скрывается в США и может помочь сбежать и Сомову.

Экс-председатель правления в свою очередь сообщил, что доводы следствия не подтверждены материалами дела: он не намерен скрываться, на допросе предложил передать следствию свой заграничный паспорт. Фигурант просил суд избрать в отношении него домашний арест.

Как сообщалось, ранее в пятницу в рамках этого дела также был арестован соучастник Сомова - бывший заместитель председателя правления банка "Таврический" Дмитрий Гаркуша.

Как полагает следствие, не позднее марта 2013 года Сомов договорился с Гаркушей и неустановленными лицами похитить деньги учреждения. Соучастники привлекли ООО "Милан" для использования в качестве компании-заемщика и совершения фиктивных сделок, связанных якобы с легальной предпринимательской деятельностью по импорту оборудования для изготовления "пресс-форм для производства стеклянных бутылок" у компании-нерезидента Renaissance Premier S.A. Отмечается, что реальной предпринимательской деятельности такая организация не вела.

"Действуя путем обмана, через Гаркушу, наделенного полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов, кредитных договоров и иных распорядительных документов, в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика и решения кредитного комитета банка, заключили с ООО "Милан" в лице не состоящего с соучастниками в преступном сговоре его сотрудника кредитный договор на сумму 66 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Сомов и Гаркуша совершили еще 9 аналогичных преступлений - со счета "Таврического" соучастники получили на счет ООО "Милан" денежные средства в общей сумме не менее 450 млн 185 тыс. 963 рублей, добавили в пресс-службе.

Сомов и Гаркуша были задержаны накануне, в тот же день следователи предъявили ему обвинение.

Информация о других фигурантах дела в пресс-релизе не уточняется.

Согласно информации на сайте банка "Таврический", с эпизодами этого дела аффилирован предприниматель, член Совета Федерации от НАО (2005-2006 гг.) Александр Сабадаш, который в 2015 году был приговорен в Москве к шести годам тюрьмы по делу о покушении на мошенничество на 7 млрд рублей.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.