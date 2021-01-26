Экс-сенатор Сабадаш стал фигурантом нового дела по эпизоду с банком "Таврический"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Дважды судимого предпринимателя, бывшего члена Совета Федерации от НАО (2005-2006 гг.) Александра Сабадаша проверяют на причастность к очередному эпизоду особо крупного хищения, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"На прошлой неделе было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), Сабадаш проходит подозреваемым", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию "Интерфаксу" подтвердила адвокат предпринимателя Татьяна Журавлева. Она уточнила, что эпизод связан с банком "Таврический".

По словам Журавлевой, по новому делу Сабадаш был задержан накануне на территории СИЗО-1 "Кресты" в Петербурге.25 января предприниматель, которого в декабре 2020 года этапировали в северную столицу из колонии в Курской области, должен был освободиться после отбывания наказания за мошенничество с деньгами АО "Таврический банк" по приговору, вынесенному в 2017 году. Однако на свободе Сабадаш пробыл недолго: из СИЗО его увезли в отдел полиции в Колпино в рамках нового уголовного дела. В ближайшие время в отношении экс-сенатора должна быть избрана мера пресечения.

В то же время в ноябре 2020 года отбывавшему наказание Сабадашу предъявили еще одно обвинение в хищении у АО "Таврический банк" более 458 млн рублей в 2013 году, а также легализации денег путем оплаты фиктивных международных контрактов по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на общую сумму около 489 млн рублей.

Как сообщалось, предпринимателю инкриминировали 12 преступлений, в числе которых особо крупное мошенничество (10 эпизодов) и легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления (2 эпизода). 15 января 2021 года по этому делу Смольнинский районный суд отправил фигуранта под домашний арест.

Из картотеки суда следует, что прокуратура обжаловала избранную в отношении Сабадаша меру пресечения, посчитав ее слишком мягкой. Накануне Санкт-Петербургский городской суд должен был рассмотреть апелляционное представление надзорного ведомства. Из отдела полиции в Колпино Сабадаша привезли на пересмотр меры пресечения, однако заседание не состоялось из-за ухудшения состояния здоровья предпринимателя.

По словам Журавлевой, ее подзащитный болен непроходимостью кишечника. "Ему (Сабадашу - ИФ) было настолько плохо, что он даже идти не мог: из суда его выносили на носилках опера, сотрудники конвоя и адвокаты. Его увезли на скорой и экстренно ночью прооперировали. (...) Он ведь нуждается в специальном белковом питании: если в колонию еще можно было передать это питание, то в "Кресты"... в общем, он месяц голодал", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящий момент ее вызвали в хирургическое отделение больницы, где находится подзащитный, для его допроса в рамках возбужденного на прошлой неделе дела.

К вопросу о мере пресечения Сабадашу по возбужденным ранее делам Санкт-Петербургский городской суд вернется в среду, 27 января.

В 2017 году Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего сенатора Сабадаша и двоих руководителей банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу и Сергея Сомова к заключению на сроки от 7 до 8,5 лет, признав их виновными в хищении 190 млн рублей: Сомов и Гаркуша под видом кредитов выдали деньги подконтрольным Сабадашу фирмам, которые не вели реальной деятельности. В 2015 году, Гагаринский суд Москвы приговорил Сабадаша к 6 годам заключения за покушение на хищение из бюджета более 1,8 млрд рублей.

Осужденные вину не признали.

Как сообщалось, в июле 2020 года Сомов и Гаркуша, уже освободившиеся из мест лишения свободы, снова попали под уголовное преследование. Их обвинили в многочисленных эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 450 млн 185 тыс. рублей. По материалам дела, преступная деятельность фигурантов связана в том числе с якобы легальной предпринимательской деятельностью по импорту оборудования для изготовления пресс-форм для производства стеклянных бутылок, которые связанное с Сабадашем ООО "Милан" "заказало" у чешской фирмы Renaissance Premier S.A.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.