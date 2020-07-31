Бывший зампред правления банка "Таврический" арестован в Петербурге

Дмитрий Гаркуша обвиняется в мошенничестве на 450 млн рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения ему избрана по 29 сентября.

Как полагает следствие, не позднее марта 2013 года председатель (на тот момент) правления банка "Таврический" Сергей Сомов договорился со своим заместителем Гаркушей и неустановленными лицами похитить деньги учреждения. Кроме того соучастники привлекли ООО "Милан" для использования в качестве компании-заемщика и совершения фиктивных сделок, связанных якобы с легальной предпринимательской деятельностью по импорту производственного оборудования для изготовления "пресс-форм для производства стеклянных бутылок" у компании-нерезидента Renaissance Premier S.A. Отмечается, что реальной предпринимательской деятельности такая организация не вела.

"Действуя путем обмана, через Гаркушу, наделенного полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов, кредитных договоров и иных распорядительных документов, в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика и решения кредитного комитета банка, заключили с ООО "Милан" в лице не состоящего с соучастниками в преступном сговоре его сотрудника кредитный договор на сумму 66 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Сомов и Гаркуша совершили еще девять аналогичных преступлений – со счета банка "Таврический" соучастники получили на счет ООО "Милан" денежные средства в общей сумме не менее 450 млн 185 тыс. 963 рублей, добавила пресс-служба.

Гаркуша был задержан накануне, ему в тот же день предъявили обвинение. Свою вину он не признает.

Информация о других фигурантах дела в пресс-релизе не уточняется.

Согласно данным на сайте банка "Таврический", с эпизодами этого дела аффилирован предприниматель, член Совета Федерации от НАО (2005-2006) Александр Сабадаш, который в 2015 году был приговорен в Москве к шести годам тюрьмы по делу о покушении на мошенничество на 7 млрд рублей.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.