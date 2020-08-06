Двое задержаны в Петербурге за призывы восстановить в должности Фургала

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали двоих активистов, ставших в пикеты в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

Акция прошла накануне, 5 августа, вечером на Невском проспекте. "Мужчины 25 и 58 лет выкрикивали призывы о восстановлении Фургала в должности, после чего их доставили в полицию", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении пикетчиков составили протоколы за несогласованное публичное мероприятие. Материалы направят в Куйбышевский районный суд города.

Как сообщалось, в минувшую субботу, 1 августа, в Петербурге прошло несанкционированное шествие в поддержку Фургала. В мероприятии, по информации источника "Интерфакса", приняли участие 134 человека.

3 августа организатор шествия, активист ЛДПР Алексей Николаев, был арестован на неделю. Кроме того, полиция составила в отношении участников акции 20 протоколов о нарушении законодательных актов Петербурга, направленных на обеспечение режима повышенной готовности.

Дело Фургала

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд столицы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств). Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.