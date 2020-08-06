В Рубцовске ввели режим повышенной готовности из-за мусора

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Рубцовске ввели режим повышенной готовности, чтобы разобраться с задержками на сбор и вывоз мусора, сообщили в пресс-центре мэрии. Это решение приняли по многочисленным жалобам горожан, которые звонили в том числе в службу спасения "112".

Чиновники выяснили, что в городе сбор мусора организован плохо. Отходы скапливаются на помойках, что создает "угрозу возникновения эпидемий и эпизоотий, и, как следствие, причинение вреда жизни и здоровью граждан". В частном секторе региональный оператор в нарушение всех санитарных норм региональный оператор установил для мусора бункеры вместо того, чтобы подъезжать все дома и собирать отходы в каждом.

Мэрия решила ввести режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации "биолого-социального характера" и пожаров.

В начале апреля Минприроды попросило правительство субсидировать региональных операторов управления отходами на 30 млрд рублей, чтобы не допустить мусорного коллапса. Тогда речь шла о 17 компаниях в десяти регионах, которые оказались на грани банкротства. Затем оказалось, что операторов особенно подкосила пандемия коронавируса и введенные карантинные меры: предприятия общепита, исправно платившие за вывоз мусора, не работают, а сборы с граждан снижаются.

В мае Минприроды сообщило, что в 28 регионах возник риск, что прекратят работу региональные операторы, которым не хватает денег. На тот момент всего заявки на субсидии на сбор и утилизацию мусора подал 51 регион.

6 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит еще 838 миллионов рублей девяти регионам на поддержку операторов по работе с мусором.

"Мы продолжаем работу по созданию в нашей стране эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Занимаемся этим, в том числе, в рамках нацпроекта "Экология". Сегодня перераспределим межбюджетные трансферты субъектам РФ на поддержку региональных операторов, оплату их услуг по вывозу мусора", - сказал он.

Всего, по словам Мишустина, в 2020 году операторы из 76 регионов получат помощь государства на общую сумму 9 250 млн рублей.