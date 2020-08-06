Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:41Заразились
на 06.08В России 871 894+5 267В мире 18 810 392+270 273

В Рубцовске ввели режим повышенной готовности из-за мусора

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Рубцовске ввели режим повышенной готовности, чтобы разобраться с задержками на сбор и вывоз мусора, сообщили в пресс-центре мэрии. Это решение приняли по многочисленным жалобам горожан, которые звонили в том числе в службу спасения "112".

Чиновники выяснили, что в городе сбор мусора организован плохо. Отходы скапливаются на помойках, что создает "угрозу возникновения эпидемий и эпизоотий, и, как следствие, причинение вреда жизни и здоровью граждан". В частном секторе региональный оператор в нарушение всех санитарных норм региональный оператор установил для мусора бункеры вместо того, чтобы подъезжать все дома и собирать отходы в каждом.

Мэрия решила ввести режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации "биолого-социального характера" и пожаров.

В начале апреля Минприроды попросило правительство субсидировать региональных операторов управления отходами на 30 млрд рублей, чтобы не допустить мусорного коллапса. Тогда речь шла о 17 компаниях в десяти регионах, которые оказались на грани банкротства. Затем оказалось, что операторов особенно подкосила пандемия коронавируса и введенные карантинные меры: предприятия общепита, исправно платившие за вывоз мусора, не работают, а сборы с граждан снижаются.

В мае Минприроды сообщило, что в 28 регионах возник риск, что прекратят работу региональные операторы, которым не хватает денег. На тот момент всего заявки на субсидии на сбор и утилизацию мусора подал 51 регион.

6 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит еще 838 миллионов рублей девяти регионам на поддержку операторов по работе с мусором.

"Мы продолжаем работу по созданию в нашей стране эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Занимаемся этим, в том числе, в рамках нацпроекта "Экология". Сегодня перераспределим межбюджетные трансферты субъектам РФ на поддержку региональных операторов, оплату их услуг по вывозу мусора", - сказал он.

Всего, по словам Мишустина, в 2020 году операторы из 76 регионов получат помощь государства на общую сумму 9 250 млн рублей.

Рубцовск Алтайский край Минприроды Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Фигуранты дела "Нового величия" признаны виновными

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Лукашенко вызвал в Минск генпрокуроров России и Украины

Лукашенко вызвал в Минск генпрокуроров России и Украины

Четверть россиян не пользуются дома компьютером

В России коронавирусом заразились еще 5 267 человек

В России коронавирусом заразились еще 5 267 человек

Рекордный суточный прирост новых случаев COVID зафиксирован в Крыму

Рекордный суточный прирост новых случаев COVID зафиксирован в Крыму

Россия за пять лет уничтожила более 36 тыс. тонн санкционных продуктов

Допэмиссия "Аэрофлота" может составить до 60% увеличенного уставного капитала

Допэмиссия "Аэрофлота" может составить до 60% увеличенного уставного капитала

Сафронов заподозрен в передаче секретных данных с домашнего компьютера

Экс-глава "Интеко" после допроса стал свидетелем по делу о хищениях

Экс-глава "Интеко" после допроса стал свидетелем по делу о хищениях
Взрывы в Бейруте

Российский спутник зафиксировал последствия взрыва в порту Бейрута

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');