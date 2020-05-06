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Минприроды предложило финансово стимулировать население к раздельному сбору мусора

Минприроды предложило финансово стимулировать население к раздельному сбору мусора
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало "дорожную карту" по внедрению раздельного сбора мусора, согласно которой для граждан, сортирующих свои твердые коммунальные отходы (ТКО), услуга вывоза на переработку таких отходов может стать бесплатной, сообщает в среду газета "Коммерсант".

"Чтобы стимулировать граждан и бизнес раздельно собирать, отвозить и утилизировать отходы, Минприроды предлагает освободить от уплаты НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а физлиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторсырья, - от уплаты НДФЛ", - говорится в публикации со ссылкой на проект "дорожной карты", который ведомство уже отправило для согласования в заинтересованные министерства.

Кроме того, по имеющейся у издания информации, Минприроды планирует снизить плату для граждан за коммунальную услугу по обращению с ТКО в части отходов, которые накапливаются раздельно, - вплоть до полностью бесплатного вывоза раздельно собранных отходов.

Для мусоровывозящих компаний установят запрет смешивать обычный мусор с тем, который граждане соберут в специальный бак для переработки. В нацпроекте "Экология" появится отдельный показатель по "созданию условий для раздельного накопления отходов", а в территориальные схемы субъектов (документы, которые учитывают все операции с мусором в регионе) должны быть включены "перспективные объекты по утилизации вторичных ресурсов", сообщает газета.

В планах Минприроды также мероприятия по "популяризации" раздельного сбора мусора в рамках "экологического воспитания и формирования экологической культуры". Кроме того, как уточняется в статье, ведомство совместно с министерством просвещения РФ намерено подготовить предложения о разработке и внедрении стандартов программ для дошкольных, общеобразовательных и образовательных организаций высшего образования, "определяющих основы знаний по обращению с отходами, в том числе раздельному накоплению".

Внедрение раздельного сбора мусора природоохранное ведомство предлагает начать "в рамках пилотных регионов", проведя оценку расходов. За чей счет предполагается внедрить раздельный сбор в стране, из документа Минприроды неясно, там лишь говорится о закупке контейнеров за счет средств экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду, отмечается в публикации.

При этом министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует к четвертому кварталу 2020 года внести в закон "Об отходах производства и потребления" понятие "вторичные ресурсы" и установить к ним требования, чтобы "провести четкую границу" между обращением с обычным коммунальным мусором и полезными фракциями, которые подлежат переработке, пишет "Коммерсант".

Минприроды

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