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Торговые центры в РФ смогли восстановить 65-70% трафика

Торговые центры в РФ смогли восстановить 65-70% трафика
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские торговые центры смогли восстановить покупательский трафик в среднем на 65-70% от докризисных показателей. Такую оценку привел президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко в ходе онлайн-эфира "Ведомостей" "Торговля примеряет новую реальность".

По его словам, в Москве, где непродовольственный ритейл смог возобновить работу в начале июня, посещаемость торговых центров восстановилась в среднем до 80%, а выручка - до 50-60%. Но есть и отдельные объекты, которые демонстрируют прирост трафика на 10% по сравнению с прошлогодним показателем.

В Санкт-Петербурге, где ограничения были сняты позже, посещаемость торговых центров "еле-еле" вернулась к 50% от докризисного уровня, отметил эксперт. Лидером по посещаемости стали торговые центры на Дальнем Востоке: их трафик восстановился до 94%.

Полностью же восстановить трафик ТЦ в России могут в предновогодний период - если не будет ограничений на фоне второй волны COVID-19. "Если мы говорим о восстановлении посещаемости, то, скорее всего, будет всплеск до Нового года - без второй волны. Возможно, дальше уже тренд сохранится", - отметил глава РСТЦ. В случае второй волны потребители станут еще больше покупать онлайн. Пока доля онлайн-торговли некритична для офлайн-магазинов, считает он.

Говоря о взаимоотношениях торговых центров с арендаторами, Москаленко отметил, что в большинстве случаев стороны смогли договориться о новых условиях работы. "Принципиально, наверное, все со всем договорились. Конечно, не бывает в этой истории полного удовлетворения для обеих сторон, есть отдельные случаи, но, по нашей информации, это единичные случаи", - сказал Москаленко.

Речь не идет о единичных случаях, не согласен управляющий партнер сети спортивных магазинов "Кант" Антон Виноградов. Сеть работает в помещениях стрит-ритейла, и договориться о новых условиях оплаты с арендодателями удалось в 60-70% случаев, сказал Виноградов. В целом на рынке, по его информации, в 40% случаях арендаторам не удалось договориться с арендодателями о пересмотре условий.

Сеть Baon, магазины которой расположены только в торговых центрах, договорилась о новых условиях для 75% точек. "В 25% идут переговоры или уже явно не договорились и уходим", - сообщил президент Baon Илья Ярошенко.

РСТЦ Дмитрий Москаленко

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