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Владельцы ТРК раскритиковали действия властей Петербурга

Они даже заподозрили чиновников в злонамеренности

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге собственники трех десятков крупных торгово-развлекательных комплексов в открытом письме сообщили о кризисе, к которому привели долгие ограничения в их работе, и заявили, что власти региона игнорируют их интересы.

Экономический кризис

По словам предпринимателей, на протяжении более чем четырех месяцев в ТРК оставались рабочими 10% магазинов, все это время отрасль не получала налоговых льгот и послаблений, но предоставляла скидки арендаторам, иногда до 95%. Доход арендодателей в этот период не превышал 10%, утверждают они.

Владельцы ТРК назвали нелогичным запрет на работу фуд-кортов, где, по их мнению, проще соблюдать предписания Роспотребнадзора, чем в ресторанах, работа которых разрешена.

Они также возмущены тем, что на них возложили не свойственную им функцию следить, чтобы посетители носили маски и перчатки.

"Не имея достаточных полномочий, торговые комплексы стараются в полной мере справляться с такой задачей, несмотря на то, что усилия в этом направлении зачастую вызывают недовольства посетителей, вплоть до острых конфликтов с привлечением органов правопорядка. На этом фоне вызывает возмущение составление протоколов об административных правонарушениях по невыполнению подобного контроля в отношении собственников торговых комплексов", - говорится в письме.

Руководители ТРК также не понимают, почему их не приглашают на обсуждение принимаемых мер, которые влияют на отрасль.

"В действиях властей не прослеживается логики. Городские власти общаются с бизнесом посредством городских СМИ, что исключает возможность обсуждения принимаемых решений. А некоторые высказывания представителей городского правительства носят абсурдный характер и вызывают вопросы с точки зрения законности. У представителей отрасли создается ощущение злонамеренности действий в отношении торговых комплексов Санкт-Петербурга", - пишут они.

Представители ТРК подчеркивают, что отрасль находится в тяжелейшей экономической ситуации и настаивают на широком обсуждении сложившейся ситуации с привлечением всех заинтересованных сторон и принятии безотлагательных мер для спасения отрасли торгово-развлекательных комплексов.

Работа торговых комплексов в ограниченной формате - без фуд-кортов, развлекательных зон и отдельно стоящих модульных конструкций - была возобновлена в Петербурге в конце июля.

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