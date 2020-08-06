В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух армян

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские задержали уроженца Закавказья, которого подозревают в нападении на двух граждан соседнего с его родиной государства и снимал конфликт на видео, сообщили в региональном управлении МВД. По данным источника "Интерфакса", задержан азербайджанец, пострадали граждане Армении.

В полиции рассказали, что речь идет о конфликте представителей двух этнических групп, который произошел в двадцатых числах июля на Якорной улице. Подозреваемый, с которым были еще люди, напал на двух граждан другого государства. На видеозаписи, выложенной в интерент, видно, как двое мужчин убегают, а автор ролика выкрикивает оскорбления в их адрес и в адрес определенной национальности.

Подозреваемому 40 лет. Он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и владеет кафе на Якорной улице.

В его отношении возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни (часть 2 статьи 282 УК), сообщили в СК. Меру пресечения ему еще не выбрали.

Следствие считает, что "подозреваемый, имея стойкие антиобщественные установки, основанные на нетерпимости к лицам армянской национальности по национальным мотивам, действуя совместно с неустановленными лицами, в ночь на 27 июля 2020 года, находясь у одного из домом по улице Якорной, напали на двух граждан Республики Армения, избили их, сопровождая свои действия громкими высказываниями, унижающими человеческое достоинство". Как считают в СК, видеозапись этих действий он выложил в интернете, чтобы унизить потерпевших, а также возбудить к ним ненависть.

Ранее его привлекали к административной ответственности за хулиганство и к уголовной - за нанесение телесных повреждений.

У него дома при обыске нашли травматический пистолет и охотничье ружье, но на оружие у него были все необходимые документы.