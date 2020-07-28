В Москве арестованы 15 участников драк армян с азербайджанцами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Московские суды за последние дни арестовали 15 предполагаемых участников стычек, связанных с конфликтом между армянами и азербайджанцами.

Соответствующие решения 25 и 27 июля приняли Кузьминский районный суд - арестованы четыре человека, Никулинский - семь и Троицкий - четыре человека. Арестованным вменяется хулиганство (ст. 213 УК РФ).

В ночь на 24 июля в Марьино на юго-востоке Москвы полиция задержала более 25 человек из-за разбоев и хулиганства. Участниками потасовок были выходцы из Армении и Азербайджана.Массовые потасовки также произошли у метро "Братиславская" и на пересечении улиц Люблинская и Нижние поля.

Вечером 24 июля произошла еще одна стычка армян и азербайджанцев в кафе на юге Москвы. В здании были разбиты стекла. В субботу, 25 июля, массовая драка на этой же почве произошла на улице маршала Захарова на юго-востоке Москвы.

Кроме дела о хулиганстве в полиции сообщали о возбуждении дела о разбое (ст. 162 УК РФ) после налета неизвестных на кафе на Братиславской улице.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана

Как сообщалось, 12 июля на армяно-азербайджанской границе начались столкновения, они продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

В последние дни обстановка там стабилизировалась, но остается напряженной.