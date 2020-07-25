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На границе Петербурга и области пресекли драку азербайджанцев и армян

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Полицейские Петербурга и Ленинградской области пресекли стычку между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как стало известно полицейским, вечером 23 июля выходцы из Азербайджана решили встретиться у Большого Обуховского моста (граница Петербурга и Ленинградской области) с уроженцами Армении. Ожидалось до 50 человек.

Перед встречей около 40 азербайджанцев собрались в ресторане деревни Новосаратовка Всеволожского района. Туда пришли и полицейские. У собравшихся проверили документы, а затем в рамках профилактического мероприятия 25 человек доставили в полицию. У них осмотрели телефоны, а в телефонах обнаружили видеообращение в поддержку граждан Азербайджана, записанное в этом ресторане, сказал собеседник агентства.

В отношении одного из активных участников собрания составлен административный протокол за нарушение режима пребывания на территории РФ, остальным вменили мелкое хулиганство. Также с представителем азербайджанской диаспоры провели беседу о недопустимости нарушения общественного порядка.

МоскваЕще 9 участников армяно-азербайджанских драк задержаны в МосквеЧитать подробнее

По словам другого источника агентства, по данному факту возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. Один человек задержан в порядке 91-й статьи УПК РФ об основаниях задержания подозреваемого.

Официальным комментарием по данной ситуации "Интерфакс" не располагает.

Военные столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах. В последние дни ситуация там стабилизировалась, но остается напряженной.

Вместе с тем периодические стычки между представителями диаспор происходят в Москве и странах СНГ.

Ленинградская область Петербург Армения Азербайджан

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