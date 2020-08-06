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Житель пятиэтажки признан виновным в смерти пенсионерки от наледи с его балкона

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Липецке суд признал виновным жителя пятиэтажного дома, с балкона которого сорвалась наледь и убила проходившую под балконами пенсионерку. Он приговорен к полутора годам ограничения свободы и выплате семье погибшей 420 000 рублей, сообщили в областном управлении СК.

Суд и следствие установили, что вечером 4 февраля 2019 года с козырька над балконом пятого этажа дома 94 по Депутатской улице сорвалась наледь. Глыба льда и снега упала на проходившую мимо 78-летнюю женщину. Наутро она умерла в больнице. Судмедэкспертиза назвала причиной смерти черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника.

Следствие выяснило, что собственник квартиры установил козырек над балконом самовольно и поэтому был обязан следить за состоянием этой конструкции, в том числе счищать с него снег. Коммунальщики чистить козырек были не обязаны, но не раз уведомляли жильца, что наледь пора счистить.

Суд признал жильца виновным в причинении смерти по неосторожности.

Липецк СКР

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