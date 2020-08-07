Генштаб обвинил Вашингтон в разрушении стратегической стабильности

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон последовательно разрушает сложившуюся в мире систему стратегической стабильности, после прекращения действия Договора СНВ-3 не останется правовых механизмов, сдерживающих США в гонке стратегических вооружений, заявляют в Генеральном штабе Вооружённых сил РФ.

"В случае прекращения действия Договора СНВ-3 военно-политическая обстановка существенно осложнится, т.к. в отсутствии ограничительных договорных норм возможно бесконтрольное наращивание Соединенными Штатами своих стратегических вооружений", - сказано в статье представителей российского Генштаба, которую публикует в пятницу газета "Красная звезда".

Авторы статьи - начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александр Хряпин.

Они полагают, что "после прекращения действия Договора СНВ-3 не останется ни одного действующего международного соглашения, ограничивающего гонку стратегических вооружений, и руки у американских "ястребов" будут полностью "развязаны"".

Представители Генштаба констатируют, что "ситуация в мире существенно обострилась в связи с действиями американского руководства по планомерному разрушению системы международной безопасности и контроля над вооружениями, с таким трудом выстроенной к концу XX века".

Началом этому процессу послужил односторонний выход США в 2002 году из Договора по ПРО, который на протяжении многих лет являлся основой для ограничения стратегических наступательных вооружений. Затем последовал выход США в 2019 году в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (Договор РСМД), а в 2020 году США заявили о прекращении участия в Договоре по открытому небу, пишут авторы статьи.

Они полагают, что "основной целью выхода США из Договора РСМД является размещение ракетных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования вблизи российских границ, а из Договора по открытому небу - исключение контроля вооружений над своей территорией".

"На очереди последнее действующее соглашение в системе международной безопасности и контроля над вооружениями - Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года (Договор СНВ-3), срок окончания которого 5 февраля 2021 г. При этом США, анонсируя отказ от его продления, уже не ищут каких-либо причин выхода, связанных с обвинениями в его нарушении со стороны России", - говорится в статье.

Авторы подчёркивают, что "это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы".

Представители Генштаба напоминают, что РФ предложила продлить срок действия Договора СНВ-3, "поскольку это позволит сохранить контроль над СНВ обеих сторон, обеспечит транспарентность состава их СНВ и, как следствие, даст возможность достоверно прогнозировать их боевые возможности на указанный период". "При этом появится дополнительное время для поиска решений по проблемным вопросам ограничения стратегических наступательных вооружений и продвижения к новому соглашению", - пишут авторы.