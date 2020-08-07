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В Генштабе пригрозили задействовать ядерный потенциал РФ при ракетной атаке

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россия задействует свой ядерный потенциал в случае ракетной атаки своей территории, заявляют в Генеральном штабе Вооружённых сил (ГШ ВС) РФ.

"Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. Информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет доведена до военно-политического руководства России, которое в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил" - говорится в статье представителей Генштаба ВС РФ, которую публикует в пятницу газета "Красная звезда".

Авторы - начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба ВС РФ Александр Хряпин.

Эксперты отмечают, что "условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов".

"На поставленный вопрос - какая целевая установка агрессии против России, обладающей значительным ядерным потенциалом, можно дать конкретный ответ - уничтожение России как государства", - говорится в статье.

Авторы констатируют, что "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" Россия обозначила "красные линии", переступать которые не нужно никому. "Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным", - говорится в статье.

В Генштабе отмечают, что после опубликования "Основ..." в июне текущего года "впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия.

"Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении. При этом не будет возможности определить тип ее оснащения (ядерное или неядерное)", - говорится в статье.

Именно поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением, пишут авторы.

"При этом, - отмечают авторы, - конкретизация ответных действий (где, когда, сколько) будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки".

27-30 июля в Вене в рамках двустороннего стратегического диалога России и США состоялись консультации по ряду актуальных вопросов, касающихся взаимодействия двух стран в сфере укрепления международной безопасности и контроля над вооружениями.

Встреча прошла в форме последовательных заседаний экспертных рабочих групп по доктринам и потенциалам, по транспарентности и верификации и по космической безопасности.

Авторы статьи в "Красной звезде" отмечают, что в "Основах..." 2 июня 2020 года были публично продекларированы официальные взгляды РФ на ядерное сдерживание в современных условиях. "Необходимо подчеркнуть, что появление документа такого уровня в публичном пространстве произошло впервые за всю историю Советского Союза и Российской Федерации, как его правопреемника", - пишут авторы.

Они отмечают, что, являясь документом стратегического планирования в области обеспечения военной безопасности, Основы... "определяют опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, основные принципы и субъекты сдерживания и, самое главное, условия возможного перехода к применению ядерного оружия".

В статье отмечается, что опубликование Основ... вызвало широкий резонанс в зарубежных и отечественных СМИ и стало неожиданным для большинства экспертов в области ядерных вооружений, мнения которых по ряду ключевых положений этого документа разделились.

"Так, например, в средствах массовой информации США и их союзников по НАТО акцент сделан на "агрессивности" политики России, ее стремлении "оправдать создание своих новых стратегических вооружений", "снизить порог применения ядерного оружия" и внести раскол в ряды блока. А для устрашения своих союзников по НАТО особенно на восточном фланге Соединенные Штаты приписывают России несуществующую концепцию "эскалации для эскалации", - пишут авторы.

Они отмечают, что "в более взвешенных публикациях "нейтральных" специалистов говорится о желании России придать международную легитимность российским инициативам в области ядерного сдерживания в условиях агрессивных американских шагов по наращиванию ударных вооружений и слома системы международных договоров в области контроля над вооружениями".

"При этом ряд западных экспертов и большинство отечественных отмечают своевременность появления документа и желание России сдержать развязываемую США гонку вооружений, милитаризацию космоса, модернизацию американской противоракетной обороны и слом системы международной безопасности. А декларацию условий возможного перехода к применению ядерного оружия расценивают как предупреждение о бесперспективности "силового давления" на Россию и ее готовности к вооруженной защите своих национальных интересов", - констатируют авторы.

ВС РФ

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