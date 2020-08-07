В Генштабе сочли целью концепции США "Глобальный удар" доминирование в мире

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU -

Концепция США "Глобальный удар" подразумевает применение новейших ударных средств в ядерном снаряжении, считают в российском Генштабе

*** НАТО значительно превосходит РФ по системам стратегических неядерных вооружений и силам общего назначения

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Политика США в области стратегических вооружений нацелена на тотальное доминирование в мире, один из ключевых инструментов для достижения этой цели - концепция "Глобальный удар" с использованием ядерного оружия, заявляют в Генеральном штабе Вооружённых сил (ГШ ВС) РФ.

"По нашему мнению, все эти шаги американского руководства направлены на реализацию концепции "Глобальный удар" с применением перспективных ударных средств, в том числе гиперзвуковых. Но только с одной оговоркой, что все эти средства могут быть и в ядерном снаряжении", - говорится в статье представителей ГШ ВС РФ, которую публикует в пятницу газета "Красная звезда".

Авторы - начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба ВС РФ Александр Хряпин.

Они пишут, что предпринимаемые США шаги в области стратегических вооружений направлены на достижение военно-технического превосходства США.

Цель - сохранение своего глобального лидерства в мире и обеспечение, "как им кажется, победы в возможных войнах будущего над любой из стран мира, в первую очередь над Россией, в том числе за счёт её экономического ослабления путем втягивания в очередную гонку вооружений", говорится в публикации.

Отмечается также, что Россия вынуждена реагировать на угрозы своей безопасности со стороны союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

"Нельзя забывать и о союзниках США по блоку НАТО. В совокупности НАТО обладает значительным преимуществом над Россией по системам стратегических неядерных вооружений и силам общего назначения, что в условиях расширения блока и его приближения непосредственно к границам России вынуждает наше государство реагировать на существующие военные опасности и угрозы своей безопасности", - пишут представители Генштаба.

При этом они подчеркивают, что все действия американской стороны происходят на фоне продекларированных новых положений, касающихся ядерной политики и противоракетной обороны.

В частности, в "Обзоре ядерной политики" США 2018 года авторы статьи выделяют следующие ключевые положения, оказывающие существенное влияние на ядерное сдерживание: впервые после окончания "холодной войны" Россия объявлена противником США со всеми вытекающими отсюда последствиями; продекларирована возможность превентивного применения ядерного оружия; запланировано кардинальное перевооружение ядерных сил, включая создание новых современных крылатых ракет морского базирования и ядерных боеприпасов сверхмалой мощности.

"При этом ядерное оружие с созданием таких боеприпасов, по сути, становится "оружием поля боя", что, безусловно, приведёт к снижению порога его применения", - полагают представители Генштаба.

Они напоминают, что практически одновременно с принятием новой ядерной доктрины в США была принята концепция развития противоракетной обороны (ПРО), содержащая ряд новых положений.

В частности, основная направленность глобальной системы ПРО заключается в нейтрализация ракетных угроз всех типов в первую очередь со стороны России и Китая, поэтому развертываемые компоненты, в том числе и ЕвроПРО, изначально направлены против российских стратегических ракет, говорится в публикации.

Кроме того, "декларируется создание ударных средств космического эшелона ПРО, т.е. происходит возвращение к программе 40-летней давности "Стратегическая оборонная инициатива", в рамках которой рассматривался самый широкий спектр таких средств: кинетические миниатюрные перехватчики; космические лазерные установки; космические платформы с оружием на новых физических принципах, говорится в статье.

Также планируется воссоздание комплексов лазерного оружия воздушного базирования, в том числе на основе беспилотного летательного аппарата тяжелого класса. Водится новый рубеж перехвата баллистических ракет, так называемый "нулевой эшелон ПРО", когда воздействие на баллистические ракеты осуществляется не в полёте, а на стартовых позициях, т.е. удар наносится по отечественным пусковым установкам в позиционных районах ракетных дивизий, по самолетам на аэродромах базирования и ракетоносцам в военно-морских базах.

"Необходимо подчеркнуть, что с введением нулевого эшелона ПРО стирается грань между наступательным (ударным) и оборонительным оружием. Также к дестабилизирующим факторам следует отнести создание США в 2019 году космических войск и их готовность разместить ударные средства в космосе, так как в соответствии с "Оборонной космической стратегией" минобороны США, обнародованной в июне 2020 года, космос объявлен ареной для ведения военных действий", - констатируют представители российского Генштаба.