Россияне купили десятки тысяч смартфонов с поддержкой 5G

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В России в этом году продали десятки тысяч смартфонов с поддержкой пятого поколения мобильной связи 5G: только в июне россияне купили более 20 тыс. таких гаджетов на сумму 1,2 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные аналитиков розничной сети МТС.

Такие устройства заняли 3% рынка всех смартфонов в РФ в денежном выражении и около 1% - в натуральном, сообщил изданию представитель компании.

Газета обращает внимание, что массовая продажа смартфонов с 5G в России началась в феврале. К июню в РФ было доступно уже 20 моделей таких гаджетов. По информации МТС, самые популярные среди них - Honor 30S, Samsung Galaxy S20 Ultra, Honor 30 Pro+, Huawei P40 Pro и Honor View 30 Pro. Средняя цена такого устройства в июне составила 56 тыс. рублей, следует из данных сотового оператора.

Источник "Ведомостей", близкий к одному из мобильных операторов, заявил, что число гаджетов с 5G в российских сотовых сетях начало расти. Он пояснил, что подобные аппараты покупают люди, интересующиеся технологиями, те, кто хочет опробовать, как работает пятое поколение сотовой связи в тестовых зонах внутри страны или за границей. По данным собеседника издания, в Москве к сотовым сетям подключено около 15 тыс. 5G-смартфонов.

Представитель компаний "Связной" и "М.Видео-Эльдорадо" отмечают, что пока поддержка 5G не является для потребителей определяющим фактором при выборе смартфона. Управляющий партнер аналитической компании AC&M Михаил Алексеев поясняет, что производители смартфонов внедряют поддержку пятого поколения связи как во флагманские гаджеты, так и в более бюджетные, а клиенты покупают телефоны, вне зависимости от наличия или отсутствия этой опции.

Первая в России лицензия на 5G

Пока сети 5G в России недоступны массовому пользователю, так как их развитие сдерживает отсутствие необходимых частот. В конце июля стало известно, что МТС получил первую в РФ лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.

Как заявлял оператор, срок действия лицензии - до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети 5G станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. В настоящее время МТС разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов в промышленности, сельском, лесном хозяйстве и нефтегазовом комплексе, в области медицины, ритейла и логистики.

Как сообщалось, самый перспективный диапазон частот для 5G – 3,4-3,8 ГГц – не будут массово расчищать для гражданской отрасли. В миллиметровом диапазоне сети стандарта 5G развивают операторы в Италии, Норвегии, ОАЭ (26 ГГц); в Сингапуре, Уругвае, Южной Корее, Японии (28 ГГц).