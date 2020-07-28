МТС получила первую в России лицензию на 5G в высоких диапазонах

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" получило первую в РФ лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах федерации, говорится в сообщении оператора.

Срок действия лицензии – до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети 5G станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. В настоящее время МТС разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов в промышленности, сельском, лесном хозяйстве и нефтегазовом комплексе, в области медицины, ритейла и логистики.

Решение об определении полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц для создания сетей связи на территории РФ ГКРЧ вынесла в марте 2020 года. Частоты в этом диапазоне было решено распределять без торгов – претенденты на ресурс должны направлять в ГКРЧ соответствующую заявку.

Как сообщалось, самый перспективный диапазон частот для 5G – 3,4-3,8 ГГц – не будут массово расчищать для гражданской отрасли. В миллиметровом диапазоне сети стандарта 5G развивают операторы в Италии, Норвегии, ОАЭ (26 ГГц); в Сингапуре, Уругвае, Южной Корее, Японии (28 ГГц).