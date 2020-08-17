Tele2 запустил 5G для своих клиентов в роуминге

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сотовый оператор Tele2 с субботы, 15 августа, запустил для своих абонентов, прибывающих в Швейцарию, услугу 5G, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей компании.

Компания запустила эту услугу совместно со швейцарским оператором Sunrise Tele2. Для подключения к сети 5G в Швейцарии абоненту не нужно будет ни менять сим-карту, ни подключать дополнительные настройки. Если смартфон поддерживает сеть связи пятого поколения, то она подключится автоматически при выходе в роуминг.

Дополнительную плату за подключение к 5G оператор взимать не будет: компания берет плату за объем трафика, а не за скорость интернета, пояснил изданию представитель Tele2. Он также рассказал, что сейчас оператор ведет переговоры еще с пятью странами о возможности запуска там 5G для своих клиентов в роуминге.

В настоящее время в России массово продаются смартфоны с поддержкой пятого поколения мобильной связи: только в июне россияне купили более 20 тыс. таких гаджетов на сумму 1,2 млрд рублей, писали ранее "Ведомости" со ссылкой на аналитиков розничной сети МТС.

К июню в РФ было доступно уже 20 моделей таких гаджетов. По информации МТС, самые популярные среди них - Honor 30S, Samsung Galaxy S20 Ultra, Honor 30 Pro+, Huawei P40 Pro и Honor View 30 Pro. Средняя цена такого устройства в июне составила 56 тыс. рублей, следует из данных сотового оператора.

Помимо Tele2, с 5G в роуминге также начал работать и "Мегафон". В феврале сообщалось, что компания договорилась с оператором Orange о предоставлении российским абонентам услуг пятого поколения связи в роуминге в Румынии.

Пока сети 5G в России недоступны массовому пользователю, так как их развитие сдерживает отсутствие необходимых частот. В конце июля стало известно, что МТС получил первую в РФ лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.

Как заявлял оператор, срок действия лицензии - до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети 5G станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. В настоящее время МТС разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов в промышленности, сельском, лесном хозяйстве и нефтегазовом комплексе, в области медицины, ритейла и логистики.