При ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ-3 снова разлились нефтепродукты

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Норильске в ходе ликвидации майской аварии на ТЭЦ-3 дочерней компании "Норникеля" АО "НТЭК" снова произошел разлив топливно-водяной смеси, сообщили в пресс-службе Заполярного филиала ГМК.

Это произошло ранним утром 7 августа, когда сотрудники ООО "Политехника" перекачивали топливно-водяную смесь в районе "Базового лагеря" (место хранения данной смеси на реке Амбарная). Разлив случился при замене напорно-всасывающего рукава подходящему к насосу перекачки, объяснил через пресс-службу гендиректор НТЭК Сергей Липин.

Вылилось от 100 до 250 литров смеси, площадь разлива составила 5 на 10 метров. Разлив локализован, трубопровод отключен. Производится зачистка данного участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом. Работы по перекачке остановлены, сотрудники, занятые на перекачке, занимаются устранением пролива, заявили в пресс-службе.

При перекачке топливно-водяной смеси из танков, расположенных у реки Амбарная, где происходит ликвидация последствий ЧС, разорвался гибкий трубопровод и смесь вылилась на грунт и затем попала в реку, подтвердили в пресс-службе Росприроднадзора.

Енисейское МУ Росприроднадзора взяло ситуацию на контроль, организуются надзорные мероприятия.

29 мая на ТЭЦ-3 из-за проседания свай разгерметизировался резервуар и из него вытекло около 20 000 тонн солярки. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. 16 июня сообщалось, что завершилась активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоемов.

28 июня в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики под Норильском произошел несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. По данным компании, незадолго до этого в отстойном пруду хвостохранилища ТОФ произошло повышение уровня воды, и для предотвращения возможных нештатных ситуаций руководство фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Согласно данным ЕДДС Норильска, из-за перекачки отходов из хвостохранилища существовала угроза попадания стоков в реку Хараелах.

Кроме того, 12 июля у поселка Тухард Красноярского края произошла разгерметизация трубопровода АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель") и пролилось огколо 44,5 тонн авиационного топлива. Топливо попало через ручей в два безымянных озера. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.