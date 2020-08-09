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Власти Норильска уточнили данные по утечке топлива 7 августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Объем топливно-водяной смеси, пролившейся при проведении 7 августа работ по ликвидации последствий майской аварии на ТЭЦ, составил порядка 40 литров, сообщила администрация Норильска.

Авария на ТЭЦ в Норильске

Работы по перекачке остановлены, произведена выемка грунта и обработка сорбентом, говорится в сообщении на сайте администрации по итогам совещания у и.о. главы Норильска Николая Тимофеева.

В пятницу, 7 августа, Росприроднадзор сообщил, что при перекачке топливно-водяной смеси из танков, расположенных у реки Амбарная, где происходит ликвидация последствий ЧС, произошёл разлив нефтепродуктов.

Сообщалось, что инцидент произошел, когда сотрудники ООО "Политехника" перекачивали топливно-водяную смесь в районе "Базового лагеря" (место хранения данной смеси на реке Амбарная). Разлив случился при замене напорно-всасывающего рукава, подходящего к насосу перекачки.

Росприроднадзор предварительно оценивал объем разлива в 1 тонну. По первоначальными оценкам, которые приводила "НТЭК" ("дочка" "Норникеля", на мощностях которой произошла авария в мае), объем разлившейся смеси составлял от 100 до 250 литров.

Норильск Росприроднадзор

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