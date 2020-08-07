Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,9 млн рублей, что на 140 млн рублей больше, чем в 2018 году (7,8 млн рублей), говорится в его декларации.

Жена главы республики Медни Кадырова в прошлом году заработала 2,4 млн рублей, а в 2018 году ее доход составил 60 000 рублей, следует из деклараций.

В собственности Кадырова в прошлом году появился земельный участок площадью 28361 кв.м. Как и в 2018 году, ему принадлежит участок площадью 3668 кв.м. и жилой дом на 2344 кв.м. Его жене принадлежит квартира площадью 209 кв.м.

Кроме того, за Кадыровым, его женой и 12 детьми числится в пользовании жилой дом площадью 300 кв.м.