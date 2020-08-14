Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин задекларировал доход за 2019 год в 9,726 млн рублей. Годом ранее он указал, что получил 8,6 млн рублей дохода.

Новым имуществом президент не обзавелся, список недвижимости и движимого имущества в его декларациях почти не меняется много лет подряд. У него в собственности остаются квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров, а в пользовании - еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метров и гаражное место. Также у него есть ГАЗ-М21, автомобиль "Нива" и автоприцеп "Скиф".

В 2017 году доход Путина превысил 18 млн рублей после продажи участка площадью 1500 квадратных метров.

В 2020 году чиновники публикуют декларации о доходах позднее обычного из-за коронавируса. Весной президент продлил срок подачи декларация до 1 августа. Обычно декларации сдаются к началу апреля.