Фрагменты церкви XIV века раскопали археологи в Великом Новгороде

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Фрагменты церкви XIV века раскопали археологи в историческом центре Великого Новгорода, сообщил мэр города Сергей Бусурин на своей странице в одной из соцсетей.

"Неподалеку от пересечения улиц Михайлова и Никольской обнаружили остатки церкви Иоанна Крестителя", - говорится в сообщении главы администрации.

Ученые продолжают раскопки.

Согласно летописным источникам, каменная церковь Иоанна Крестителя была построена в 1359 году. Храм перенес как минимум восемь пожаров и многократно перестраивался. После пожара в 1745 году церковь разобрали. Небольшой фрагмент памятника был выявлен археологами при раскопках в 1975 году.

Кроме исследований на улицах Михайлова и Никольской, сотрудники Института археологии в текущем полевом сезоне продолжали многолетние раскопки в новгородском Свято-Юрьевом монастыре. Там в этом году они обнаружили более 20 погребений, в том числе - боярских, с остатками богатых одеяний и нательными крестами, предварительно датированных XIV-XV веками.

Раскопки в монастыре завершились. Московские археологи планируют их продолжить в 2021 году.