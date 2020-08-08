Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:00Заразились
на 08.08В России 882 347+5 212В мире 19 378 036+280 887

Фрагменты церкви XIV века раскопали археологи в Великом Новгороде

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Фрагменты церкви XIV века раскопали археологи в историческом центре Великого Новгорода, сообщил мэр города Сергей Бусурин на своей странице в одной из соцсетей.

"Неподалеку от пересечения улиц Михайлова и Никольской обнаружили остатки церкви Иоанна Крестителя", - говорится в сообщении главы администрации.

Ученые продолжают раскопки.

Согласно летописным источникам, каменная церковь Иоанна Крестителя была построена в 1359 году. Храм перенес как минимум восемь пожаров и многократно перестраивался. После пожара в 1745 году церковь разобрали. Небольшой фрагмент памятника был выявлен археологами при раскопках в 1975 году.

КультураКостяную грамоту XIII века нашли в центре Великого НовгородаЧитать подробнее

Кроме исследований на улицах Михайлова и Никольской, сотрудники Института археологии в текущем полевом сезоне продолжали многолетние раскопки в новгородском Свято-Юрьевом монастыре. Там в этом году они обнаружили более 20 погребений, в том числе - боярских, с остатками богатых одеяний и нательными крестами, предварительно датированных XIV-XV веками.

Раскопки в монастыре завершились. Московские археологи планируют их продолжить в 2021 году.

Великий Новгород

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Ученый предрек, что осенью болеть COVID-19 начнут "сидевшие в бункере"

Ученый предрек, что осенью болеть COVID-19 начнут "сидевшие в бункере"
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 5 212 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 5 212 новых заболевших коронавирусом

Северный флот испытал в Арктике комплекс "Панцирь-СА"

Новая несогласованная акция в Хабаровске собрала около 3 тысяч человек

СК возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

СК возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Замглавы гильдии продюсеров России погиб, упав со скалы в Крыму

Замглавы гильдии продюсеров России погиб, упав со скалы в Крыму

Что произошло за день: пятница, 7 августа

В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад

В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Экс-проректор МГУ арестован по делу о преднамеренном банкротстве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');