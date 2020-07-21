Фундамент тысячелетнего храма в прекрасном состоянии нашли в Новгородском кремле

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Фундаменты храма XII века, находящиеся в прекрасном состоянии, нашли археологи в Новгородском кремле, сообщили "Интерфаксу" в Институте археологии РАН во вторник.

Согласно летописным источникам, здесь, на месте древнейшего деревянного храма Святой Софии в 1167-1173 годах была возведена монументальная церковь Бориса и Глеба. Она была построена на средства богатого новгородского купца Сотко Сытинича – возможного прототипа легендарного Садко. В XVII веке храм обветшал и обрушился.

"В текущем году мы вели раскопки на площади около 36 кв. м и, к счастью, в раскоп попал значительный фрагмент фундамента Борисоглебской церкви", - рассказали в Институте археологии. Говоря о фундаменте, ученые отметили "высокую строительную культуру начала XII века".

"Исследования показали, что храм построили на месте, где в конце X века была пашня, а в XI веке впервые поселились люди. Здесь был жилой район города, который впоследствии выбрали под строительство церкви", - сообщил собеседник.

Храм стоял на так называемых ленточных фундаментах – цепочках скрепленных раствором валунов, уложенных в вырытые в материке небольшие рвы. Археологи отметили высокое качество кладки и раствора. Петрографический анализ раствора не обнаружил в нем никаких неожиданных, оригинальных добавок – типа яиц или меда.

По размерам фундамента храма и другим показателям ученые предположили, что высота храма составляла около 40 м. "Доминантой Кремля все равно оставался его главный храм - Софийский кафедральный собор, построенный в 1045-1050 годах, хотя по высоте, вероятно, эти храмы были сравнимы друг с другом", - добавил собеседник.

"Никаких остатков деревянного Софийского собора в нашем раскопе нет. Возможно, мы их еще найдем, а может быть нет, возможно история о деревянной Софии вообще была легендой", - сказал собеседник.