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Костяную грамоту XIII века нашли в центре Великого Новгорода

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В историческом центре Великого Новгорода археологи сделали редкую находку – они обнаружили кость с надписью XIII века. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ).

"Находка сделана на Троицком раскопе рядом с Кремлем", - уточнил собеседник.

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Кость размерами примерно 9 на 3 см обнаружена в культурном слое XIII века. По предположению ученых, надпись на кириллице процарапана на ребре крупного домашнего животного. Как считают археологи, они нашли только часть кости, которая в древности служила биркой на ценном товарном грузе, вероятно – пушнине.

На кости процарапано несколько слов. "Текст еще изучается, им занимается член-корреспондент Академии наук Алексей Гиппиус. Но, по всей видимости, речь в тексте идет о некой торговой сделке с соболями, которые в те времена доставлялись в Древний Новгород из Югры, с Полярного Урала", - сказали в ГМЗ.

По аналогии со знаменитыми новгородскими грамотами, написанными на бересте, археологи назвали находку Костяной грамотой.

Великий Новгород

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