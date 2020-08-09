Адвокат опровергла задержание председателя райсуда Волгограда

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина, о задержании которой СМИ сообщили в субботу, находится на свободе. Об этом заявила "Интерфаксу" ее адвокат Анастасия Селиванова.

Юрист пояснила, что с судьей проводились оперативные мероприятия, в рамках которых у нее были изъяты 2,5 млн руб. "московскими оперативными службами".

Вместе с тем, подчеркнула Селиванова, мероприятия проводились не в рамках уголовного дела.

"Добрынина получила эти деньги в рамках гражданско-правовых отношений. Ни о каких 25 млн взятки речи нет", - пояснила Селиванова.

Ресторан, о котором в СМИ говорится как о месте задержания, "вообще не работает", добавила адвокат.

"Отсутствие события преступления в данном случае очевидно, как очевиден факт недобросовестных действий жены одного из арестованных по другому делу - возможно, чтобы добиться каких- то преференций для мужа, возможно - под чьим-то давлением", - заключила Селиванова.

От более подробных комментариев адвокат воздержалась.

Накануне СМИ сообщали, что судья была якобы задержана при получении взятки общей суммой в 25 млн руб. от жены предпринимателя Владимира Зубкова. Последний находится под арестом в Москве в рамках уголовного дела о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.