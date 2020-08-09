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В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

В центре Минска начали перекрывать центральные улицы
Бронеавтомобиль Dongfeng Mengshi на улице Ленина в основной день выборов президента Белоруссии.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Центр Минска в воскресенье, основной день голосования на выборах президента Белоруссии, постепенно перекрывается силовиками, сообщает портал tut.by со ссылкой на очевидцев.

"Милиция не пускает людей на площадь Независимости в Минске. Перекрыты подходы и к Октябрьской площади. Силовики дежурят у метро, в подземку пропускают и выпускают выборочно", - пишет один из читателей портала.

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Закрыты также вход и выход на станцию метро "Площадь Ленина" со стороны Независимости, со стороны вокзала ограничений нет.

Один из читателей tut.by также сообщил, что на электронном табло "Минсктранса" у станции метро Грушевка" есть объявление: с 19:00 отменены остановочные пункты - "Площадь Независимости" в обоих направлениях, "Володарского", "площадь Мясникова" для всех видов транспорта.

В свою очередь очевидцы сообщают агентству "Интерфакс-Запад", что в городе недоступны услуги служб такси. При попытке заказать такси абонент сталкивается с тем, что номер службы постоянно занят, как минимум у пяти компаний - представителей сервиса. Кроме того, машин такси не видно на улицах города.

Кроме того, в Минске в настоящее время у большинства пользователей отсутствует Интернет, сообщили агентству не связанные между собой жители города. Сотрудники агентства "Интерфакс-Запад" также испытывают серьезные трудности в работе из-за перебоев с Интернетом.

По данным водителей такси, около крупных парков в Минске выставляются автозаки, трактора, тяжелая строительная техника, башенные краны.

Белоруссия Минск

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