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Жители Белоруссии в день выборов заметили проблемы с интернетом

Жители Белоруссии в день выборов заметили проблемы с интернетом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии в основной день выборов президента республики пользователи жалуются на проблемы с доступом к интернету.

С утра воскресенья в соцсетях пользователи сообщают, что мессенджеры, в частности Telegram, работают с перебоями. Кроме того, пишут, что затруднен доступ к YouTube, некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения Zubr.in.

Также с перебоями работают популярные VPN-сервисы. Как отмечают пользователи, проблемы наблюдаются как у тех, кто пользуется стационарным, так и мобильным интернетом.

Сообщения о проблемах с интернетом поступают из разных регионов страны.

Отдельные торговые точки вывешивают объявления, что из-за технических сбоев могут не работать терминалы.

В "Белтелекоме" (крупнейший интернет-оператор) заявили, что наблюдается "проблема с внешними каналами, большая нагрузка". О конкретных сроках решения проблем не сообщают и приносят извинения за доставленные неудобства.

У многих пользователей нет возможности зайти на сайты госучреждений, министерств и ведомств, государственного агентства "БелТА", а также на сайт президента Белоруссии.

9 августа - основной день голосования на выборах главы белорусского государства.

Белоруссия

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