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Слуцкий призвал белорусов не допускать провокаций

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал белорусов не допускать провокаций по результатам выборов президента в республике.

"В настоящее время всем сторонам вне зависимости от результатов голосования необходимо оставаться в правовом поле, не допускать (беспорядков) и не поддаваться на провокации. Кровавый майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву", - сказал Слуцкий журналистам в воскресенье.

Он считает, что "белорусы сами в состоянии определиться, кто их президент, нельзя позволить внешним силам вмешиваться и влиять на обстановку в стране".

"Мы надеемся на сохранение стратегического партнёрства, положительного интеграционного вектора и всеобъемлющего сотрудничества с Минском", - добавил глава комитета.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7% на выборах главы республики, на втором месте Светалана Тихановская, у нее 6,8%, следует из данных exit poll, которые огласили в эфире "Беларусь-24".

Анна Канопацкая набрала 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей

Леонид Слуцкий Белоруссия

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