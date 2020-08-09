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Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о ее победе над действующим президентом Александром Лукашенко на трех участках в Минске.

"В Минске на участке №51 Октябрьского района за Лукашенко - 394, за Тихановскую - 1226. Участок №70 Первомайского района - за Лукашенко - 686, за Тихановскую - 1023. Участок №37 Первомайского района - за Лукашенко - 297, за Тихановскую - 848", - сообщила журналистам представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова со ссылкой на данные, которые размещены на участках после завершения голосования.

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