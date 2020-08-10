РФ с понедельника возобновляет авиарейсы в Анталью, Бодрум и Даламан

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - РФ с понедельника возобновляет пассажирские авиарейсы в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.

По решению правительства на первом этапе полеты можно будет выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Речь идет как о регулярных, так и чартерных перевозках.

Начало полетов по этим направлениям ранее анонсировали авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, Corendon Airlines, "Аэрофлот", S7, "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии", Red Wings, Royal Flight, Nordwind, Pegas Fly, AZUR air, iFly.

Пассажирское авиасообщение было приостановлено Россией на фоне пандемии COVID-19 в конце марта.

Как сообщалось, с 1 августа перевозчикам разрешили летать из Москвы, Петербурга и Ростова в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар (Танзания). По факту полеты начались пока только в Лондон и Стамбул. По данным Росавиации, за прошедший период российские и иностранные авиакомпании выполнили 128 рейсов, перевезено более 38,5 тыс. пассажиров.

С 15 августа РФ планирует восстановить рейсы между Москвой и Женевой.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявлял в июле, что авиавласти РФ ведут переговоры о возобновлении полетов с 30 государствами.