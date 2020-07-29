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В АТОР рассказали, что ждет туристов с COVID-19 в Турции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Путешественники, у которых по прибытии в Турцию обнаружат коронавирус, будут направлены на обсервацию, стоимость тура при этом возвращена не будет, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Никаких специальных документов для въезда в Турцию не требуется, кроме подробной анкеты, которую нужно заполнить на борту. После высадки из самолета перед паспортным контролем у человека проверят температуру, и, если обнаружат какие-то симптомы, посадят в обсерватор не только его, но и всех соседей. До отеля эти туристы не доедут", - сказала Ломидзе журналистам в среду.

Она добавила, что в аэропорту можно будет сдать экспресс-анализ на коронавирус, который будет стоить 15 евро. "Решение, надо ли брать анализ, принимает турецкая сторона. Ответ будет быстро, ждать несколько суток не надо. Ну, и в зависимости от результатов анализа будет приниматься решение, сможет ли турист отдыхать или его направят в обсерватор", - отметила исполнительный директор АТОР.

Ломидзе подчеркнула, что размещение в обсерваторе платное, поэтому туристам не стоит экономить на страховке. "Мы настоятельно рекомендуем взять расширенный страховой пакет. Надо уточнять у агентства или туроператора или у самих страховщиков, предлагают ли они такие полисы. Лучше на этом не экономить, так как размещение в обсерваторе стоит от 50 до 100 евро в сутки и на две недели это серьезные расходы", - отметила эксперт.

При этом туристу не будет возвращена стоимость пропавшего размещения в отеле по аналогии с тем, как это происходит при заболевании любыми другими инфекциями на отдыхе.

Ломидзе также заметила, что гостиницы в Турции не будут превращать в обсерваторы в случае выявления COVID-19 у кого-то из постояльцев, поскольку турецкая сторона приняла все возможные меры безопасности.

"В гостиницах Турции проводится дезинфекция, дистанция соблюдается жестче, чем на российских курортах. Вероятность того, что отель будет закрыт целиком в случае выявления у кого-то коронавируса, низкая. Турецкая сторона сделала все, чтобы этого избежать", - сказала она.

Ломидзе уточнила, что заболевший во время отдыха турист будет направлен в обсерватор, при этом люди, с которыми он общался, должны будут сдать тест на COVID-19. "В турецких гостиницах предусмотрено крыло, которое удалено от основных мест, где находятся туристы. Там будут размещаться те, у кого есть симптомы, или они больны коронавирусом", - уточнила эксперт.

Россия готовится возобновить международное авиасообщение с Турцией в два этапа. С 1 августа будут запущены рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Хроника 09 января – 29 июля 2020 годаПандемия коронавируса
АТОР Майя Ломидзе Коронавирус Турция

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