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Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Первые рейсы из России на курорты Турции вылетают со стопроцентной загрузкой, свободных мест в отелях на ближайшие даты также почти нет, рассказали "Интерфаксу" представители туркомпаний.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа к двум турецким городам добавились еще три курорта - Анталья, Даламан и Бодрум, куда туроператоры развернули чартерные программы.

В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья. "На рейсах в Анталью из Санкт-Петербурга загрузка 100%, немного свободных мест осталось на рейсах в Бодрум и Даламан, а также на рейсе из Ростова-на-Дону в Анталью", - рассказали в пресс-службе туроператора.

В компании TUI Россия также сообщили о полной загрузке первых рейсов. "Первые чартеры вылетают в Анталию со стопроцентной загрузкой, свободных мест в отелях на ближайшие даты практически нет", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель компании Ольга Иванова.

Как рассказали в Coral Travel, большинство туристов на Эгейском побережье выбирают продолжительность туров в 9 -10 ночей, средняя продолжительность тура в Анталье - 10 ночей. Самая популярная категория отелей - 5* среднего уровня.

Турция Анталья Даламан Бодрум Coral Travel TUI Россия

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