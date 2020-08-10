Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
на 09.08В России 887 536+5 189В мире 19 637 506+259 470

Депортированные из Минска журналисты "Дождя" вернулись в РФ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Задержанные в воскресенье в Минске журналисты телеканала "Дождь" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов вернулись в Россию, информирует сайт телеканала.

О задержании журналистов стало известно в середине дня в воскресенье. "Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и (затем) увели в неизвестном направлении", - говорилось сообщении телеканала.

По информации МИД России, журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. "Установлено местонахождение журналистов, с ними все в порядке, сейчас посольство оказывает им консульскую поддержку. Понятна причина того, что произошло, что послужило основой для таких действий - отсутствие аккредитации, была необходима аккредитация, этой аккредитации не было", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

Как сообщил "Интерфаксу" главред телеканала Тихон Дзядко, у журналистов не было аккредитации для работы на выборах, несмотря на то, что все документы для нее были поданы в срок.

Позже на журналистов были составлены административные протоколы, по которым было вынесено решение о депортации. Журналисты были переданы сотрудникам посольства РФ в Минске, после чего выехали вместе с ними в Смоленск.

В Союзе журналистов России потребовали немедленно освободить российских журналистов, расценив их задержание как нарушение свободы слова.

9 августа в Белоруссии проходил основной день голосования на президентских выборах.

Россия Белоруссия

Новости по теме

Новости

Госдума обсуждает учет северных надбавок при дистанционной занятости

Что произошло за день: воскресенье, 9 августа

Российский Су-27 поднимался на перехват самолета США над Черным морем

В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

Задержанные в Минске репортеры "Дождя" не имели аккредитации на выборы

Задержанные в Минске репортеры "Дождя" не имели аккредитации на выборы
Пандемия коронавируса

Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 5 189

Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 5 189

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 августа

Что произошло за день: суббота, 8 августа

Роспотребнадзор не нашел в России опасной лихорадки SFTS из КНР

Роспотребнадзор не нашел в России опасной лихорадки SFTS из КНР

В России наследники смогут получать деньги по упрощенной процедуре

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');