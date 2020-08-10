Депортированные из Минска журналисты "Дождя" вернулись в РФ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Задержанные в воскресенье в Минске журналисты телеканала "Дождь" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов вернулись в Россию, информирует сайт телеканала.

О задержании журналистов стало известно в середине дня в воскресенье. "Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и (затем) увели в неизвестном направлении", - говорилось сообщении телеканала.

По информации МИД России, журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. "Установлено местонахождение журналистов, с ними все в порядке, сейчас посольство оказывает им консульскую поддержку. Понятна причина того, что произошло, что послужило основой для таких действий - отсутствие аккредитации, была необходима аккредитация, этой аккредитации не было", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

Как сообщил "Интерфаксу" главред телеканала Тихон Дзядко, у журналистов не было аккредитации для работы на выборах, несмотря на то, что все документы для нее были поданы в срок.

Позже на журналистов были составлены административные протоколы, по которым было вынесено решение о депортации. Журналисты были переданы сотрудникам посольства РФ в Минске, после чего выехали вместе с ними в Смоленск.

В Союзе журналистов России потребовали немедленно освободить российских журналистов, расценив их задержание как нарушение свободы слова.

9 августа в Белоруссии проходил основной день голосования на президентских выборах.