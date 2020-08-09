Журналистам "Дождя" в ближайшее время дадут уехать из Белоруссии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев проинформировал посольство РФ в Минске, что в самое ближайшее время журналисты телеканала "Дождь" будут отпущены из отделения милиции.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской дипмиссии, журналистам будет предоставлена возможность вернуться домой.

Ранее "Дождь" сообщил о задержании в Минске своих корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

По информации МИД России, журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации.

Как сообщил "Интерфаксу" главред телеканала Тихон Дзядко, у журналистов не было аккредитации для работы на выборах, несмотря на то, что все документы для нее были поданы в срок.

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах.