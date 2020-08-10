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Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.

В миреШтаб Тихановской сообщил о ее победе на 20 участках в Минске и Минском районеЧитать подробнее

"Выборы проведены в соответствии с конституцией и избирательным кодексом", - сказал он.

Наблюдатели миссии заметили отдельные нарушения, но "они не носили системный характер и не повлияли на результаты выборов".

По слова Лебедева, выборы прошли организованно, несмотря на то, что кампании сопутствовал политический накал.

Утром в понедельник председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина объявила, что, по предварительным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 9,9%. Окончательные результаты комиссиия сообщит в пятницу. Ермошина отметила, что ночью ее эвакуировали из Дома правительства, где работает ЦИК, и что поэтому в подсчете голосов был перерыв.

Вечером в воскресенье ЦИК объявил, что на тот момент Лукашенко набирал 81,35%, а Тихановская - 8%. Избиратели, недовольные результатами подсчета голосов вышли на улицы многих городов. В Минске они строили баррикады, милиция применяла против протестующих водометы и другие спецсредства. Точное число пострадавших и задержанных пока не сообщалось. По фактам столкновений СК Белоруссии возбудил уголовные дела.

Белоруссия Центризбирком Лидия Ермошина Светлана Тихановская Александр Лукашенко Минск Следственный комитет

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