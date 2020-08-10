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Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
Парапланеризм в Кабардино-Балкарии
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Эта программа стартует в ночь с 20 на 21 августа в 00:00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа. Программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 млн человек", - сказал он.

Как напомнил Чернышенко, участвующие в программе туристы получат возврат средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, что составит до 20% от стоимости поездки. При этом путешествие необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы России, по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки будут доступны по кэшбэку с 1 октября до конца года.

"С 21 по 28 августа нужно зайти на портал мирпутешествий.рф, там можно выбрать тур или проживание в отеле на срок от 4 ночей и стоимостью от 25 тыс. рублей. Остается оплатить поездку картой "Мир". К программе подключены более 700 туроператоров и более 3 тыс. гостиниц", - рассказал вице-премьер.

Он добавил, что программа станет одним из самых важных шагов для развития и стимулирования внутреннего туризма, так как путешествие - это всегда открытие чего-то нового.

Между тем эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Полунчуков сообщил журналистам о создании "горячей линии" (8-800-200-3411), с помощью которой россияне смогут узнать подробности о программе поддержки внутреннего туризма.

В июле Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по стране.

Дмитрий Чернышенко Михаил Мишустин

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