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Зюганов счел итоги выборов в Белоруссии выгодными для России

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает заслуженной полученную Александром Лукашенко поддержку на выборах президента Белоруссии, оппозиция же, по мнению Зюганова, не представила серьезной конкуренции.

"По результатам выборов в Белоруссии нужно поздравить белорусский народ и Лукашенко с прекрасным результатом, а также всех нас, потому что стабильность Белоруссии - это одновременное укрепление стабильности и в РФ", - сказал Зюганов в понедельник "Интерфаксу".

"Что касается оппозиции, то в их выступлениях и программах ничего нет: ни опыта работы, ни уважения к своей истории, ни понимания складывающейся ситуации", - сказал политик.

Он добавил, что "это подставные люди, которые не хотят добра ни Белоруссии, ни России, а нацелены обслуживать чуждые белорусскому народу интересы".

Зюганов считает, что "службы безопасности Белоруссии справились очень достойно". По мнению руководителя КПРФ, в дальнейшем нужно продолжать укреплять Союзное государство РФ и Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его основного соперника Светлану Тихановскую - 9,9%. Окончательные итоги будут подведены до конца недели. Сама Тихановская отказалась признавать предварительные итоги выборов, она считает себя победителем избирательной кампании.

В Миссии наблюдателей от СНГ в понедельник заявили, что выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с Конституцией страны, открыто и конкурентно.

Геннадий Зюганов КПРФ Александр Лукашенко Белоруссия

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